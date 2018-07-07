По решению МГИК часть кандидатов в мэры Москвы утратила этот статус

Часть кандидатов в мэры Москвы утратили этот статус. Такое решение принял в субботу, 7 июля Мосгоризбирком.

Соответствующие документы, необходимые для регистрации в кандидаты, не подали яблочник Сергей Митрохин, журналист Антона Красовский, фермер Герман Стерлигов и глава Красносельского муниципального окрга Илья Яшин. В списке, помимо этих граждан, еще несколько человек, все они не смогут принять участие в выборах мэра Москвы 9 сентября.

Некоторые кандидаты отказались от продолжения предвыборной гонки самостоятельно, о чем уведомили Мосгоризбирком. Это – руководитель центрального штаба Национально-освободительного движения Максим Славин, социал-демократ Сираждин, сотрудник ООО "Газпром информ" Александр Милованкин, Станислав Полищук из "Партии социальных реформ" и эколог Сергей Ревин.

Как ожидается, решение о регистрации пяти кандидатов, преодолевших "муниципальный фильтр" – самовыдвиженца Сергея Собянина, коммуниста Вадима Кумина, Михаила Дегтярева из ЛДПР, Михаила Балакина из Союза горожан" и эсера Ильи Свиридова (партия "Справедливая Россия") – будет принято не следующей неделе.

Помимо этого, на заседании Мосгоризбиркома было принято решение об отказе в регистрации самовыдвиженцу Владимиру Кувшинову, а также кандидату от партии "Гражданская инициатива" Дмитрию Гудкову.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин идет на выборы как самовыдвиженец. Он первым из кандидатов предоставил в Мосгоризбирком подписные листы муниципальных депутатов и подписи избирателей в свою поддержку. Список кандидатов в мэры Москвы, которые попадут в избирательные бюллетени, станет известен не позднее 13 июля.

Известно, что на этих выборах будут опробованы несколько новшеств. Так, время работы избирательных участков продлено с 20:00 до 22:00. Кроме этого, законом устанавливается право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города. Также избирательные участки будут организованы за пределами Москвы.