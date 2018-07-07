Тунис на гране экономического и политического краха

Из-за экономического кризиса в стране и неспокойной политической обстановки поставщики из соседних стран отказываются сотрудничать с Тунисом. Например, товарооборот с Ливией снизился в несколько раз.

После революции в 2011 году власть в государстве захватили радикальные исламисты, стиль управления которых зачастую близок к террору. Весной 2018 года в стране впервые прошли выборы на уровне муниципалитетов, однако это ничего не поменяло в расстановке сил. В связи с этим существенно ухудшились отношения с соседними государствами. Та же Ливия стала закупать в два раза меньше товаров. При этом еще недавно власти Туниса амбициозно прогнозировали рост экономических отношений с Триполи.

Что касается экспорта с другими соседями, то за последние пять лет он упал более чем на 20%. И продолжает падать. Многие эксперты, в частности политолог, преподаватель ВШЭ Григорий Лукьянов, связывают это с революцией 2011 года и неоднократной сменой политического режима. Когда очередной президент республики уходил в отставку, его место занимал не избранник народа, а ставленник Запада. В силу этих особенностей в стране до сих пор нет четкого политического курса.

Раньше власти Туниса регулярно брали в долг у Международного валютного фонда, однако никаких доходов и резервов в стране не существовало. Теперь в МВФ отказываются сотрудничать с властями государства и даже отменили намеченную на июнь встречу. В целом с займами у иностранных кредиторов у страны большие проблемы. Тунис находится в черном списке FATF за отмывание нелегальных денег и финансирование террористических организаций.

Если правительству в ближайшее время не удастся получить кредит, экономика страны рухнет. Уже сегодня в государстве высокий уровень безработицы, что приводит к недовольству со стороны населения. Люди выходят на улицы с требованиями отставки очередного правительства. Количество радикально настроенных группировок растет.

На фоне волнений и недовольств все больше граждан Туниса увлекаются идеологией террористических организаций. Это, по мнению руководителя Центра арабских и исламских исследований в Институте Востоковедения РАН Василия Кузнецова, делает страну одним из главных поставщиков радикалов на Ближний Восток.

Безусловно, именно подобные тенденции и сделали из Туниса страну-изгоя. Западные политики и инвесторы отказываются сотрудничать с государством, в котором внутренняя обстановка настолько неспокойна. Даже ближайшие соседи, в частности Ливия, отворачиваются от Туниса. Если подобная изоляция продолжится, экономический кризис окончательно разрушит страну изнутри, полагают эксперты.