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Общество

Сладкая парочка: Ургант толкает в ад распустившегося Киркорова

Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Совместная песня с Басковым скоро обретет клип. Певец пообещал переплюнуть "Цвет настроения синий" 
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Филипп Кирокоров в августе приступит к съемкам клипа на песню "Ибица", записанную вместе с Николаем Басковым. Артист рассказал, что общественно-политические деятели, которые возмутились его последним клипом, и сподвигли его на создание продолжение. "Мы записали песню с Басковым, а потом начнем снимать клип. Его будет создавать будет та же команда во главе с Иваном Ургантом, которая сделала "Цвет настроения синий"", – сказал он.

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Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян считает, что король эстрады уже "заигрался" и предостерег его от продолжения непотребства в клипах. "И невдомек Филиппу Бедросовичу по сей день, что не хейтеры против его "современного творчества" выступили весной, когда он активно распространял в народ свое "синее настроение". Большинство гневных комментариев в соцсетях были от его преданных поклонников. И тут бы понять, что заигрался, и тут бы остановиться, но нет. В начале сентября, оказывается, будет еще больше жести и непотребства", – отметил он.

Эксперт навал "сладкой парочкой" творческий союз Филиппа с Басковым, но подчеркнул, что  в этой истории не стоит забывать и про телеведущего Ивана Урганта, так как именно он идейный вдохновитель всего этого непотребства.

"Именно он постепенно толкает Киркорова в ад. Лично мне неприятно видеть, как Филипп Бедросович в мой адрес бросает новый вызов, будучи на фестивале "Жара". Во мне не нужно искать хейтера. Это абсурд. Если бы сейчас Воланд проник в их "творческую мастерскую" и посмотрел на то, чем нынче занимаются эти ребята, он бы наверняка аплодировал им стоя", - считает Манукян.

29 июля 2018, 17:26
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