Сеть взорвал ролик варки яиц с помощью магии
За несколько часов ролик набрал десятки тысяч плюсов. Автор ролика уверяет, что изобретенный им метод имеет преимущества перед традиционной варкой в кипятке – белок не прилипает к скорлупе и яйцо легко чистится.
Однако пользователей поразили не столько достоинства такого способа приготовления, сколько эффектное зрелище. Яйцо, установленное над отверстием в крышке скороварки, висит в облаке пара. Некоторые комментаторы заявили, что возьмут этот трюк на вооружение, чтобы предстать перед друзьями шеф-поваром-волшебником.
Немного подпортили общий восторженный настрой заявления некоторых пользователей о том, что способ им давно известен. Тем не менее, и они признали, что яйца при таком методе приготовления получаются идеальные.
Страшная трагедия перечеркнула все планы
Участник реалити-шоу "Дом-2" пытается усидеть на двух стульях
Певица похвасталась доходами
Страсть и секс свели с ума красавицу