В Госдуме представили коллекцию патриотической одежды

В Госдуме представили одежду для патриотов. Российские дизайнеры выразили любовь к родине в новой коллекции.

Создателей одежды вдохновили день выборов и инаугурации президента 18 марта и 7 мая. В результате получилось необычное дизайнерское решение. На изделиях красуется триколор, двуглавый орел, а также две памятные даты.

Организовала показ Национальная палата моды ко Дню России, все вещи выставлены в фойе здания на Охотном ряду.

"Дизайнеры, которые принимали участие в этом проекте, с разными убеждениями, в том числе политическими. Но их объединяет одно – это любовь к стране и желание сделать патриотизм красивым, потому что патриотизм – это не следование каким-то конкретным фракциям, партиям и так далее, патриотизм – это любовь к той стране, в которой мы живем", – заявил президент Национальной палаты моды Александр Шумский.

Вся одежда пошита на российских машинках из ткани отечественного производства, поэтому патриотизм в ней проявляется не только в российских символах и образах.

Депутатам коллекция понравилась, идею ее создания активно поддержал комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. "Мы видим, что на одежде представлены последние знаковые события нашей страны. Это, конечно, будет помогать воспитывать молодое поколение. Очень важно, чтобы гости нашей страны с удовольствием приобретали эту одежду, чтобы она выделялась, чтобы она несла достойно символы нашей страны", – отметил зампредседателя думского комитета Сергей Кривоносов.





"Различные надписи на иностранном языке, которые мы с вами видим, нам достаточно чужды. Не так давно родился тренд на одежду, на которой расположены какие-то российские исторические выкладки, символы, фразы. Это на самом деле очень важно", – пояснил известный спортсмен, а ныне депутат Николай Валуев.

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский не без гордости сообщил, что теперь благодаря нашим модельерам мы можем передать миру знак, что Россия – не зло и не отсталая страна.

Авторы уникальной коллекции – 11 модельеров, среди которых известный дизайнер Игорь Гуляев. Все модельеры прошли жесткий отбор, лишь наиболее интересные эскизы дошли до финала. В их числе футболка Анастасии Кондаковой, где черным по белому написано: "Седьмое мая, инаугурация, счастье, мир, надежда".

Патриотизм – это модно. Конечно, носить атрибутику такой великой страны, как наша, считаю, сейчас очень актуально.

С Настей вместе работала целая команда работала, которая выпустила футболки и свитшоты. Теперь модельеры надеются, что пошитый ими комплект станет частью не только думской экспозиции, но и пойдет в народ, ведь выставка в фойе нижней палаты парламента будет открыта для посетителей до конца этой недели.