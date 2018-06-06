Трамп оконфузился на церемонии в Белом доме
Американский лидер просто забыл слова гимна США. На мероприятии, которое прошло 5 июня, президент открывал рот, пытаясь попадать в такт поющим.
Дональд Трамп первым запел God Bless America. Но спел всего несколько строк: президент забыл текст. Позже он предпринял попытку реабилитироваться, просто открывая рот под музыку.
По окончании исполнения гимна оконфузившийся президент, тем не менее, рассказал собравшимся, как он любит свою страну. И даже попытался объяснить молодежи, почему надо вставать во время пения, передает телеканал "360"..
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