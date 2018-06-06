Москвичей предупредили о заморозках в июне

В столице ожидается резкое похолодание. О непогоде москвичей предупредили в МЧС. Заморозки возможны в утренние и ночные часы 7 июня, передает "Газета.ru".
Столбики термометров опустятся до -2 – 0 градусов. В ведомстве призвали жителей столицы быть внимательными при переходе через улицы и дороги, а автомобилистов снизить скорость и отказаться от лишних маневров.
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