Участники популярного реалити-шоу взбесили жуткой худобой

На британском телевидении стартовал новый сезон шоу "Остров любви", который спровоцировал громкий скандал. После трансляции первой серии в соцсетях стали появляться гневные комментарии фанатов телепередачи.

Зрители выразили недоверие участницам телешоу, так как те выглядят "слишком идеально". "Я считаю неправильным, что там никогда не бывает более-менее неформатных девчонок. У конкурсанток всегда модельный размер. Я уверена, парням понравились бы и более пышные формы", – написала одна из поклонниц шоу. "А тело модели Victoria Secret теперь обязательное условие для подачи заявки на участие? Это шоу о любви, а не о внешнем виде! Вот почему девочки "нестандартного размера" чувствуют себя жирными", – поддержал ее другой пользователь.

Подобное однообразие стало поводом для многочисленных шуток. Так, один из телезрителей сделал коллаж из портретов участниц, демонстрируя, насколько они похожи друг на друга.

Nice to know they’re really mixing it up looks wise this year #loveisland pic.twitter.com/1Fx3VjixlC