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Общество

Популярный писатель и известный бизнесмен создадут сайт "За Собянина"

Сергей Собянин. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Писатель Сергей Лукьяненко предложил основателю группы "Дымов" Вадиму Дымову создать портал в поддержку мэра Москвы. Автор литературных бестселлеров считает, что Москва является одним из наиболее динамичных городов в мире. Знаменитый писатель уверен, что российскую столицу ждет фантастическое будущее. 
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Лукьяненко предложил создать веб-портал, где каждый желающий сможет поделиться своим взглядом на перспективы развития города. Кроме того, посетители сайта смогут поддержать действующего градоначальника и его команду, которые сделали многое для улучшения жизни горожан и заложили основу на будущее.

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По словам Лукьяненко, российская столица становится одним из самых динамичных городов на Земле. "Хотелось, чтобы действительно был сайт, площадка, на которой люди могли и обсудить это, высказать свои мысли, пожелания, рассказать о том, какой они видят Москву, и поддержать команду, действующего мэра, – рассказал писатель. – Потому что он делает Москву лучше, делает Москву городом будущего".

Бизнесмен Вадим Дымов идею создания такого интернет-портала поддержал. Он полагает, что ресурс может начать работать в течение семи дней и пригласил всех, кому небезразлична судьба Москвы, присоединиться к проекту.

Предприниматель высказался о поддержке курса, который задал Сергей Собянин и его единомышленники. "Это тот человек, который развивает город в лучшую сторону, – сказал Дымов. – Я готов поддержать ту идею, которую озвучил Сергей Лукьяненко".

В качестве одной из идей по наполнению сайта бизнесмен предложил собрать на нем материалы, которые наглядно демонстрировали бы "некий контраст, на котором видно, что человек говорит, что делает". "Показать, что Москва – это современный город, с которого берут пример", – заявил он.

Ранее с призывом объединяться в поддержку Сергея Собянина выступила учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер. Ее предложение, опубликованное в Facebook, поддержали многие артисты, общественные и культурные деятели, другие известные горожане.

Напомним, что действующий градоначальник Сергей Собянин заявил о намерении принять участие в выборах мэра Москвы, которые состоятся 9 сентября 2018 года. О планах стать кандидатами на пост главы города заявили и другие политические деятели, в том числе представители оппозиции.

Прием документов Мосгоризбирком начал в понедельник, 4 июня. Заявить о намерении стать кандидатом на мэрских выборах любой желающий может в течение месяца, до 3 июля.

Автор: Денис Попов6 июня 2018, 10:18

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