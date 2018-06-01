Две сотни социальных объектов появятся в Москве
В ближайшие несколько лет, по словам Хуснуллина, городские
власти планируют ввести в строй 129 образовательных объектов. Одновременно будет
возводиться 61 объект здравоохранения.
Как отметил руководитель городского строительного комплекса, среди задач московских властей – обеспечить жителей социальной инфраструктурой не только при застройке новых районов, но и при реализации программы реновации имеющегося жилья.
По его словам, с 2011 года московские строители сдали 298 объектов образования, 67 – здравоохранения и 9 – социальной защиты. Их наличие, подчеркнул Хуснуллин, является неотъемлемым условием при возведении нового жилья.
"Сегодня, принимая решение о разрешении строительства какого-либо жилого комплекса, мы в первую очередь смотрим на наличие социальной инфраструктуры, – сообщил он. – Мы ставим условия по строительству таких объектов в случае нехватки в районе расположения нового жилья".
Ранее Марат Хуснуллин рассказал, что Москве удалось решить проблему с очередями в детские сады. За последние годы в городе было сдано около трех сотен образовательных учреждений, в том числе дошкольных.
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