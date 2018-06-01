Две сотни социальных объектов появятся в Москве

В ближайшие годы в российской столице будет построено около 200 социальных объектов. О таких планах московских властей рассказал руководитель стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. За последние семь лет, по его словам, в городе было сдано почти 300 образовательных, лечебных и прочих объектов социальной инфраструктуры.



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