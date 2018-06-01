В столице построят более 270 километров дорог

Свыше 270 километров улично-дорожной сети появится в Москве в ближайшей перспективе. Об этом сообщил глава стройкомплекса города Марат Хуснуллин. По его словам, взятые темпы и объемы строительства в этом направлении сохранятся.



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