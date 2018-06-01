В столице построят более 270 километров дорог
Кроме дорог, рассказал Хуснуллин, в ближайшее время будет
возведено 90 пешеходных переходов, тоннелей, эстакад и мостов. "Около двух
третей всего бюджета, направляемого на строительство, расходуется на возведение
дорожно-транспортной инфраструктуры", – сообщил он.
Как уточнил руководитель городского строительного комплекса, всего в среднесрочной перспективе планируется к вводу в эксплуатацию 271 километр дорог и 34 внеуличных пешеходных перехода. Также будет построено 58 иных дорожных сооружений.
Ежегодно, подчеркнул Марат Хуснуллин, в Москве в среднем будет появляться не меньше сотни километров дорог в год. Также планируется возводить около 20 искусственных сооружений (тоннелей, мостов, пешеходных переходов и эстакад) в год.
Напомним, с 2011 года в столице было построено почти 700 километров дорог. За этот же период времени московские строители возвели 204 пешеходных перехода и 208 искусственных дорожных сооружений.
"Москва поехала быстрее", – сказал ранее Марат
Хуснуллин, отметив, что каждое третье дорожное сооружение было построено за
последние семь лет. Благодаря этому, по его словам, ситуация с пробками в
городе постепенно улучшается, притом что число машин растет.
Он напомнил, что скоро в Москве появится еще одно транспортное кольцо. "Активно идет строительство трех хордовых магистралей, а это 125 мостов, тоннелей и эстакад", – добавил Хуснуллин.
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