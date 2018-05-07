Ребенок неожиданно вышел из комы после сдачи на органы
Несчастье с Трентоном произошло около двух месяцев назад. Он сидел в небольшом прицепе для трейлера, но тот вдруг перевернулся и ударил мальчика по голове.
Ребенка экстренно госпитализировали. Вердикт медиков не оставлял надежды: они заявили, что мальчик никогда не станет нормальным. По словам врачей, его мозг повредило кислородное голодание, "поэтому если он и выживет, то останется прикованным к аппарату жизнеобеспечения", передает Fox News.
Отчаявшиеся родители решили подписать согласие на передачу органов сына нуждающимся детям. Но случилось невероятное: за день до того, как Трентона должны были отключить от аппарата искусственного кровообращения, он неожиданно вышел из комы. Мальчик начал дышать, встал с кровати и даже смог общаться.
В настоящее время юный американец ежедневно страдает от припадков и головных болей. Трентон верит, что побывал в раю. "Я был среди поля и шел вперед. Меня точно спас бог, даже доктора так говорят", – сказал он.
Напомним, в 2016 году президент Польши Анджей Дуда подписал документ, согласно которому после смерти его органы будут пожертвованы для нужд трансплантологии страны. Об этом шаге политик рассказал во время открытия 12-го симпозиума Польского трансплантационного общества.
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