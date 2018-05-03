Бегущих в США россиян признали геями

Западные СМИ сообщают о рекордном числе россиян, желающих получить убежище в США. По данным "Радио Свобода", побит рекорд 24-летней давности. В Москве к приведенным цифрам отнеслись со скепсисом.

Служба гражданства и иммиграции США получила от россиян за 2017 год 2664 прошения. Как сообщается, это на 39% больше, чем годом ранее. Прежний рекорд был зафиксирован в 1994 году – тогда американские службы зарегистрировали 2127 заявлений от граждан России. Данные американских служб приводит "Радио Свобода".

О причинах, которыми россияне объясняют свое желание перебраться в Штаты, не сообщается. Однако по закону Вашингтон предоставляет убежище в том случае, если человека преследуют по расовому или национальному признаку, религиозной или социальной принадлежности или политическим взглядам. СМИ отмечают, что рост числа просьб об убежище отмечен с 2013 года – со времени принятия закона о запрете на пропаганду гомосексуализма.

В Кремле информацию восприняли скептически. Пресс-секретарь президента России не стал комментировать сообщения западных СМИ. "Мы не знаем, насколько они достоверны. Скажем так, море лживой информации, нужно очень аккуратно ко всем цифрам подходить", – ответил на вопрос журналистов Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что без проверки едва ли стоит доверять таким сообщениям.

В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России летом, власти некоторых западных стран предупредили своих граждан о том, что россияне нетерпимо относятся к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. В связи с этим во время поездки на ЧМ-2018 им может грозить опасность. Напоминают им и о том, что в России действует закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.

