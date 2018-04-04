Воробьев усилил свою охрану после инцидента с девочкой в розовом

После событий в Волоколамске у губернатора Подмосковья Андрея Воробьева усилена охрана. А девочку в розовом, показавшем главе региона угрожающий жест, отправляют на экскурсию по свалкам Голландии.

В прессе появилась информация, что после визита Воробьева в Волоколамск, где возмущенные граждане забросали его снежками, у губернатора серьезно усилена охрана. Видимо, безопасности чиновника на стихийном митинге угрожала десятилетняя девочка в розовом, ставшая интернет-мемом. Она показала главе Подмосковья характерный угрожающий жест – провела пальцем по горлу.

В правительстве региона не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о решении Андрея Воробьева увеличить личную охрану после угроз жителей Волоколамска, пишет Sobesednik.ru. Тем не менее издание первым сообщило, что власти Подмосковья озаботились своей безопасностью.

В частности, через два дня после митинга в Волоколамске было решено обеспечить защищенность зала заседаний в правительстве Московской области. Речь идет в том числе о технической защите от утечки информации. Стоимость работ оценивается в 4,7 миллиона рублей.

Другой контракт, заключенный подмосковными властями со структурами Росгвардии, включает в себя охрану дома правительства в Красногорске на сумму 190 миллионов рублей. Согласно договору, бойцы внутренних войск должны выставить 40 круглосуточных постов в самом здании и по его периметру.

Согласно закону "О губернаторе Московской области", за счет регионального бюджета обеспечивается не только его личная охрана, но и членов семьи. Телохранители сопровождают Воробьева и во время нерабочих визитов в другие регионы.

Как пишет издание, губернатор не прочь расслабиться и на своей территории: не так давно правительство Подмосковья заказало через сайт госзакупок услуги по организации банкетного обслуживания на сумму в 2,23 миллиона рублей. В списке товаров – блюда японской кухни, виски и коньяк элитных сортов, водка и мартини.





Тем временем десятилетняя школьница, ставшая звездой соцсетей после встречи губернатора с жителями Волоколамска, отправится вместе с родными в Голландию, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" сам Андрей Воробьев. Семью девочки в розовом глава области решил отправить на местные свалки, чтобы там она познакомилась с технологиями переработки мусора.

"Они едут на экскурсию за наш счет. Вся семья активна очень. Хорошо, если они посмотрят", – сказал Воробьев.

Стихийный митинг в Волоколамске прошел 21 марта после того, как несколько десятков детей пожаловались на плохое самочувствие, вызванное выбросами газа на мусорном полигоне "Ядрово". К митингующим вышли глава района и руководитель области. Первый получил от отца отравившегося ребенка удар по голове, второго закидали снежками.