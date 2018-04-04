Москвичам пообещали майскую жару на Пасху

В Москве в конце текущей недели значительно потеплеет. Как сообщили в Гидрометцентре, в пятницу, 6 апреля, воздух прогреется до 15 градусов, что больше характерно для мая, передает РИА ФАН.

В субботу, 7 апреля, температура в мегаполисе ожидается +4...+9, но в праздничное воскресенье, 8 апреля, потеплеет до 13 градусов. Будет солнечно, но ветрено, пишет НСН.