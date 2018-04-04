Лондон приплел к делу Скрипаля "странного" россиянина

Спецслужбы Великобритании заинтересовались россиянином, который ненадолго прилетал в Лондон перед отравлением Скрипалей. Сообщается, что подозрительный мужчина прибыл в страну одним рейсом с дочерью бывшего полковника ГРУ.

Речь идет о человеке, который прибыл в Лондон из Москвы в одном самолете с Юлией Скрипаль. По последним данным, он вернулся на родину несколько часов спустя, отмечает издание Daily Mail.

Непродолжительность поездки вызвала много вопросов у британских разведчиков. Уточняется, что пассажир пока не входит в число подозреваемых, но представляет интерес для следствия.

"Мы, несомненно, верим в возможность того, что ответственные выехали из страны через несколько часов", – заявила британская сторона. Позже таблоид Sun сообщил, что россиянин вылетел в Москву через пять часов после прилета в Лондон.

Ранее глава секретной лаборатории Минобороны Великобритании заявил, что эксперты не смогли установить происхождение вещества "Новичок". Якобы именно им были отравлены Скрипали.

Напомним, что 4 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Несмотря на отсутствие доказательств и до оглашения промежуточных итогов расследования Лондон набросился с обвинениями на Москву.

В качестве санкций британские власти выслали из страны 23 российских дипломата. Россия зеркально ответила на недружественную акцию Запада и объявила персонами нон грата аналогичное число иностранных дипломатов, а также приняла другие ответные меры.