Как правильно выбирать кулич к Пасхе

В преддверии Пасхи, которую православные верующие встретят 8 апреля, Роспотребнадзор составил руководство по выбору продуктов к праздничному столу. Также даются рекомендации по приготовлению и окрашиванию яиц.



Прежде всего при выборе яиц эксперты советуют обращать внимание на дату их сортировки и внешний вид. Большое значение имеет состояние скорлупы: покупать яйца с повреждениями, кровяными следами, перьями и птичьим пометом не стоит. Кроме того, лучше всего избегать приобретения этого и других продуктов в местах несанкционированной торговли или с рук и автомобилей.

Яйца следует хранить только в холодильнике, чтобы в них не размножались патогенные микроорганизмы. Срок хранения диетических яиц равняется семи суткам, столовые яйца разрешается хранить от восьми до 25 дней, а вареные – не более 36 часов и тоже исключительно в холодильнике. Непосредственно перед приготовлением их следует промыть с мылом, а варить – не менее десяти минут после закипания. Эти нюансы помогут избежать заболевания острой кишечной инфекцией. Красить яйца необходимо лишь разрешенными к применению пищевыми красителями или луковой шелухой, передает телеканал "360".

Если вы надумали покупать творог для приготовления кулича, следует обратить внимание на его запах и внешний вид. Качественный продукт имеет белый цвет с кремовым оттенком, немного кисловатый запах, а также маслянистую и однородную консистенцию. Эксперты из ведомства напоминают, что особую бдительность нужно соблюдать при ознакомлении с надписями на упаковке. Творог может быть промаркирован и как творог, и как творожный или сырный продукт – все они обладают разными свойствами.

При выборе куличей Роспотребнадзор призывает покупать те, что приготовлены на основе яиц, сливочного масла и сахара. Брать те, в составе которых – яичный порошок, маргарин и подсластитель, не рекомендуется. Из украшенных куличей лучше выбрать тот, где используют натуральные продукты – орехи, миндальные лепестки, сахарная пудра или глазурь. Последняя не должна быть липкой и иметь белесый налет. В нижней и боковой поверхностях кулича не допускаются пустоты, подгоревшие места и неровности.