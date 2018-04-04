Шойгу предупредил об угрозе новой войны

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об обострении ситуации на Корейском полуострове. По его мнению, дальнейшее нагнетание обстановки может привести к войне.

"Постоянное нагнетание ситуации и демонстрация военной силы могут привести к инцидентам и даже вооруженным конфликтам", – заявил Шойгу. По его словам, военного решения проблемы на Корейском полуострове не существует. Давление и угрозы не являются эффективным средством для урегулирования кризиса, пишет Life.ru.

"Мир проходит через переломный этап. Все чаще делается ставка на силовое разрешение противоречий. Претензии отдельных стран на исключительность подталкивают к новой гонке вооружений", – считает глава оборонного ведомства.

Нарушающим мировое равновесие фактором и стимулом для гонки вооружений, по мнению Шойгу, является американская система ПРО. "Происходит развертывание элементов глобальной системы противоракетной обороны, в том числе за пределами национальной территории США, на европейском континенте и в Азии", – заметил министр.

"Сегодня ни у кого нет сомнений, что американская ПРО – серьезный дестабилизирующий фактор, стимул для гонки вооружений, грубое нарушение международных обязательств, в том числе Договора по ликвидации ракет среднего и малого радиуса действия", – добавил он.