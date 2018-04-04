В чем секрет успеха казахстанской модели развития

В Москве прошла презентация книги Нурсултана Назарбаева "Эра независимости". Многостраничный труд, написанный от первого лица, позволяет понять суть казахстанской модели развития, логику принятия политических и экономических решений.

В книге президента представлены ключевые принципы, механизмы и движущие силы казахстанской модели развития. Назарбаев подробно описывает три волны модернизации, благодаря которым была демонтирована тоталитарная система и начала строиться рыночная экономика. Повествование ведется от лица активного участника всех описанных исторических событий и процессов – главы Казахстана, занимающего этот пост с 1990 года.

"Эта книга стала системным отражением пройденного страной пути устойчивого и стабильного развития. Для читателей будет интересно мнение человека, который стоял у истоков независимого Казахстана", – отметил, открывая презентацию, заместитель исполнительного директора Фонда первого президента Республики Казахстан Игорь Рогов.

Он напомнил основные исторические вехи развития страны, которые описаны в книге "Эра независимости". Главными достижениями Казахстана Рогов назвал создание собственной модели экономики, реформу социальной сферы, совершенствование системы государственного управления, укрепление межэтнического единства и повышение роли страны на международной арене.





Уроженец Казахстана, первый президент Ингушетии Руслан Аушев уверен в том, что книга Нурсултана Назарбаева послужит хорошим учебником для всех государственных служащих на постсоветском пространстве. По мнению генерала, прошедшего Афганистан, Назарбаев смог спасти свою страну в сложный период распада СССР от межнациональных конфликтов, через которые прошли практически все республики бывшего Союза. А ведь в Казахстане проживают люди более ста национальностей.

Многие руководители на постсоветском пространстве поднимали свой рейтинг на противостоянии одного народа с другим. Нурсултан Назарбаев пошел по другому пути, создав Ассамблею народов Казахстана, которая делегирует представителей всех национальностей в парламент республики.

В свою очередь, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой напомнил, что в наследство от СССР Казахстану остались достижения науки и техники, богатый и высокоинтеллектуальный человеческий потенциал. Президент Казахстана построил модель успешного развития уже существующих достижений.

"Та модернизация, о которой пишет в своей книге Назарбаев, необходима для того, чтобы страна стала еще более современной и процветающей. Она необходима для общего блага людей", – отметил экс-министр культуры России.





Швыдкой также напомнил, что именно Назарбаев был автором идеи евразийского объединения: президент Казахстана сформулировал их в своем выступлении в МГУ имени Ломоносова еще в 1994 году. И об этом тоже говорится в книге "Эра независимости".

Эту книгу важно прочесть современникам Нурсултана Назарбаева. Она интересна с точки зрения понимания того, что произошло со всеми нами за последние 27 лет.

В своей книге президент Казахстана подробно рассказывает о сложных моментах становления республики, о том, как непросто был выстраивать с нуля отношения на международной арене. "Становление внешней политики Казахстана привело к тому, что в этом году страна поднялась на самую вершину иерархии, она председательствовала в Совете безопасности ООН", – сказал на презентации заместитель министра иностранных дел Казахстана Галымжан Койшыбаев.





Дипломат отметил, что красной нитью через внешнеполитический раздел книги идут казахстанско-российские отношения, которые сегодня являются главным приоритетом Астаны. Глава книги, повествующая о сотрудничестве двух стран, носит символическое название: "Казахстан и Россия. Союзничество, не зависящее от погоды". В ней простым и доступным языком выражена суть многолетних отношений Москвы и Астаны, указал замминистра.

Росийско-казахстанские отношения это – константа, которая не меняется в зависимости от конъюнктурных соображений.

Директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Ирина Ильина полагает, что президент Казахстана написал свою книгу, опираясь на глубокий анализ исторических событий. "В книге выстраиваются важные приоритеты на будущее, и они становятся доминантой успешного развития государства. А это всегда сложный, многоплановый труд", – сказала Ильина.

По ее мнению, книга будет важна для студентов, которые в будущем придут на государственные посты и будут выстаивать политику взаимодействия России и Казахстана. "Эру независимости" Ирина Ильина назвала учебником жизни.





Тему отношений России и Казахстана продолжил директор Института мировой экономики и политики Фонда первого президента Республики Казахстан Ержан Салтыбаев. "Отношения между нашими странами – это не только география (наша граница – самая длинная сухопутная граница в мире), но и обширные культурные, исторические, демографические связи. Россия и Казахстан – партнеры на века", – отметил Салтыбаев.

В книге "Эра независимости" объединены все компоненты президентского искусства управления и строительства государства, начиная от формирования идеологических основ и заканчивая политикой создания органов местного самоуправления. По мнению директора Института мировой экономики и политики Фонда первого президента, сегодня Казахстан представляет собой эффективное государство, по сути построенное с нуля.

"Это – результат правильного и тщательно выверенного планирования, элементы которого описаны в книге Назарбаева. Мы будем ждать отклики на нее со стороны россиян, потому что нам важно знать, как казахстанскую модель воспринимают со стороны", – резюмировал Салтыбаев.





"Благодаря этой книге, мы сможем взглянуть на прошлое другими глазами", – сказал президент Международного союза юристов Андрей Требков. Он отметил колоссальную ответственность, которую взял на себя президент Казахстана, принимая управление страной 27 лет назад. Эта книга должна стать настольной для сотрудников организаций, занимающихся развитием российско-казахстанских отношений.

Выход в свет книги Назарбаева "Эра независимости" директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева назвала важным событием для научного сообщества. "Не так часто есть возможность для тех, кто интересуется государственным строительством, из первых уст узнать, как это происходило. Меня поразило сравнение, которое предложил автор в самом начале книги: он сравнил деятельность политика с работой садовника", – сказала Хабриева.

"Эру независимости" уже сравнивают в Казахстане с энциклопедией жизни. Книга написана доступным языком, легко читается. В ней много образных сравнений, ее читаешь и получаешь литературно-эстетическое наслаждение", – высказал свое мнение заведующий кафедрой Ассамблеи народа Казахстана Евразийского национального университета Анатолий Башмаков. По мнению педагога, в книге переплетаются различные жанры: публицистика, история, летопись.

Для президента экономика – главное, она стоит выше политики. Но все же, на первом месте у Назарбаева – человек с его духовными и социальными проблемами.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев полагает, что книга Назарбаева пошагово показывает наиболее эффективный путь государственного развития Казахстана. Кроме того, она является наиболее полным и точным документом новейшей истории страны. "Мы видим картину развертывания масштабного стратегического замысла. Замысла осуществившегося, потому что превращение большого региона в страну – важный шаг, который удалось сделать Назарбаеву", – отметил политолог.





Все собравшиеся на презентации подчеркнули особую историческую роль Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии казахстанской государственности и сошлись во мнении, что "Эра Независимости" будет интересна широкому кругу читателей.