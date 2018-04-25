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Общество

Дочь миллионера взбесила народ словами о бедняках

Фото: instagram.com/persianbunny
Шквал гневных комментариев обрушили зрители популярного британского телешоу Rich Kids Turn Skint на одну из участниц проекта, Сепи Самаи. Дочь миллионера заявила, что жизнь без денег отца ее шокировала.
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Организаторы шоу, видимо, хотели, чтобы зрители посочувствовали несчастной девушке. Однако они добились обратного эффекта. "Вы думаете, что мы должны гордиться этой девчонкой, которая только попробовала жить как бедняк?! Быть бедным – это не шутка!", – вот самый мягкий из комментариев, заполонивших Twitter британского шоу "This Morning".

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22-летняя Сепи Самаи – студентка. Она живет в Лондоне и привыкла к роскоши – ее папа миллионер. Однако в рамках телепроекта ей пришлось отказаться от привычного богатства. Участники шоу самостоятельно зарабатывают на жизнь и ездят на метро.

Сепи с телеэкрана призналась, что не представляет, как можно ограничивать себя каким-то бюджетом. Отец всегда пополняет ее счета на пару миллионов, а передвигаться она привыкла на роскошных авто, сообщает Ura.ru со ссылкой на Nation News.

И тут сеть взорвалась. "Снисходительные девушки "пытаются" работать. Люди делают это, чтобы выжить! Совсем не круто...", – комментируют слова Самаи пользователи.

"На шоу двойные стандарты. Ведущие были благосклонны к этой девушке. Потому что они сами неприлично богаты и делают для своих детей то же, что ее отец сделал для нее", – отметили зрители.

Автор: Андрей Евлампиев25 апреля 2018, 16:55

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