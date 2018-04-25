Дочь миллионера взбесила народ словами о бедняках

Шквал гневных комментариев обрушили зрители популярного британского телешоу Rich Kids Turn Skint на одну из участниц проекта, Сепи Самаи. Дочь миллионера заявила, что жизнь без денег отца ее шокировала.

Организаторы шоу, видимо, хотели, чтобы зрители посочувствовали несчастной девушке. Однако они добились обратного эффекта. "Вы думаете, что мы должны гордиться этой девчонкой, которая только попробовала жить как бедняк?! Быть бедным – это не шутка!", – вот самый мягкий из комментариев, заполонивших Twitter британского шоу "This Morning".

22-летняя Сепи Самаи – студентка. Она живет в Лондоне и привыкла к роскоши – ее папа миллионер. Однако в рамках телепроекта ей пришлось отказаться от привычного богатства. Участники шоу самостоятельно зарабатывают на жизнь и ездят на метро.

Публикация от Sepii Samaee (@persianbunny) 2 Апр 2018 в 10:32 PDT

Сепи с телеэкрана призналась, что не представляет, как можно ограничивать себя каким-то бюджетом. Отец всегда пополняет ее счета на пару миллионов, а передвигаться она привыкла на роскошных авто, сообщает Ura.ru со ссылкой на Nation News.

Condescending rich girl ‘trying’ work. People have to do this for a living! Not cool #thismorning — siobhan Rowles (@Shivvylovescake) 24 апреля 2018 г.

И тут сеть взорвалась. "Снисходительные девушки "пытаются" работать. Люди делают это, чтобы выжить! Совсем не круто...", – комментируют слова Самаи пользователи.

Holly and Phil were being very judgemental on that wealthy girl, they themselves are ridiculously rich and do the exact same for their children as her dad did for her- double standards right there ���� #ThisMorning — Kat (@xoSweetKxo) 24 апреля 2018 г.

"На шоу двойные стандарты. Ведущие были благосклонны к этой девушке. Потому что они сами неприлично богаты и делают для своих детей то же, что ее отец сделал для нее", – отметили зрители.