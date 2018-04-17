Любовные утехи пары в рыболовных сетях попали на видео
По всей видимости, разгоряченная пара не смогла уединиться, поэтому предалась страстным утехам в общественном месте. Мужчину и женщину нисколько не смущало большое число зрителей. Некоторые прохожие даже подбадривали влюбленных криками, сообщает издание The Sun.
Местные жители увидели, как девушка в юбке сидит на избраннике и двигается с ним в такт. Как ни странно, зеваки не стали вызвать полицию. Видимо, они решили просто насладиться зрелищем. Один из очевидцев не удержался и завопил: "Давай!"
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