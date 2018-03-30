Брат глумившегося над трагедией украинца оказался продавцом детского порно
Следователи в Архангельске провели обыск в квартире Кувикова. Там и были найдены диски с запрещенными материалами – следствие подозревает, что Стас ими торговал.
Выяснилось, что Кувиков поддерживает связь со своим братом Никитой, проживающим на Украине. Задержанный считает, что именно из-за действий родственника его привлекают к уголовной ответственности, передает Telegram-канал Mash.
Пранкер с Украины Евгений Вольнов распространял слухи о сотнях жертв пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Позже он нагло признался в фейке. Вольнов рассказал, что хотел "нагнать максимальный градус накала". Сообщалось также, что канал пранкера стал в десять раз популярнее после ложных новостей о сотнях погибших во время трагедии в Кемерово, напоминает Life.ru. На самом деле в пожаре погибли 64 человека, из них более 40 – дети.
Напомним, что в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова (настоящее имя тролля) возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти. Пранкер объявлен в международный розыск.
В Чечне заявили о готовности #Кадыров'а найти украинского #пранкер'а #Кувиков'а за слухи о #Кемерово: https://t.co/LPxj1WPIby#вольнов -> жирный - беги... pic.twitter.com/czkzUUav5w— Константин Ямантау (@konstitans) 29 марта 2018 г.
Как писали Dni.Ru, оказать помощь в поиске украинца готов глава Чечни Рамзан Кадыров, если перед ним поставят такую задачу. Вместе с тем, по словам министра республики по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова, власти региона считают, что у правоохранительных органов России достаточно возможностей для того, чтобы найти и привлечь к ответственности пранкера.
"Трагедия сплотила народ. На этом фоне кощунственны и бесчеловечны попытки тиражировать ложь о количестве жертв. Наказание должно быть строгим", – написал в соцсети глава Чечни. Пользователи под постом Кадырова опубликовали паспортные данные и адрес украинского тролля.
Житель Кемерово рассказал о происшествии
Что случилось с любимой артисткой
Однако ему пришлось удалить часть легкого
Артист дал откровенное интервью