Фестиваль "Мос/Еда!" порадует москвичей обилием сыров

Свыше 25 регионов страны станут участниками фестиваля "Мос/Еда!". Он будет проходить в Москве 17 – 18 марта. Свою многочисленную продукцию в город привезут фермеры и производители из Калининградской области, Карелии, Крыма, Мурманска, Удмуртии, Краснодара и Камчатки. В том числе, на суд москвичей и гостей столицы будут представлены: овощи и фрукты, мясные и морепродукты, рыба и сыры.



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