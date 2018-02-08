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Общество

Собянин гордится московскими строителями

Сергей Собянин. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил столичных строителей за их отличную работу. Градоначальник выступил на заседании коллегии Стройкомплекса и сказал, что гордится всеми, кто, по его словам, превратил Москву в лучший город Земли.
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Много добрых слов услышали пять тысяч работников московского Стройкомплекса на расширенном заседании его коллегии. С приветственным словом к строителям обратился мэр Сергей Собянин.

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Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

"Хочу поблагодарить каждого из вас и сказать спасибо от имени москвичей за ваш самоотверженный труд. Москва, как говорится, не сразу строилась, но в таких объемах и такими темпами, как в последние годы, она не строилась никогда", – отметил глава города.

Собянин подчеркнул, что в столице самый большой и лучший отряд строителей в стране, и он гордится всеми, кто возводит здесь дома, станции метро, автострады и другие нужные для столицы объекты.

Мэр порадовал собравшихся важным заявлением. Власти Москвы намерены изменить расценки на объекты, строящиеся по городскому заказу, увеличив в них долю заработной платы. Иными словами, Сергей Собянин пообещал поднять строителям зарплату.

"Не нужно забывать, что все объекты строятся людьми, строителями. Я обращаюсь к инвесторам и застройщикам, работающим в Москве с просьбой поступить по примеру города и поднять своим строителям зарплату", – заявил московский градоначальник.

Марат Хуснуллин и Сергей Собянин. Фото: stroi.mos.ru

Сергей Собянин отдельно остановился на масштабной программе реновации, очередной этап которой улучшит жилищные условия сотням тысяч человек.  Первые переселенцы по программе реновации получат смотровые ордера на квартиры уже в ближайшие дни, сообщил мэр. "Это самая долгожданная программа для москвичей. Ее ждет миллион жителей ветхих пятиэтажек. В ближайшие дни переселенцы из этих домов получат смотровые ордера. Их будет немного, речь идет о домах, которые уже были построены рядом с площадками реновации", – сказал мэр.

Он отметил, что возводимые по этой программе дома будут отличаться высоким качеством. "Я очень прошу строителей сделать все, чтобы вселяясь в новые дома, люди радовались не меньше, чем их  бабушки и дедушки, когда они вселялись в первые хрущевские дома. Для них это было словно чудо", – подчеркнул Собянин.

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Что касается стартовых площадок под программу реновации, то о них рассказал журналистам глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин. По его словам, правительство изучает каждый метр в мегаполисе для размещения таких площадок. "Мы ведем переговоры с десятками инвесторов, мы просматриваем сотни площадок, это рабочий процесс, который идет в ежедневном режиме", – сказал Хуснуллин.

Говоря об успехах 2017 года, Сергей Собянин напомнил, что в Москве было построено рекордное количество автодорог. "В начале нашей работы никто не верил, что в плотно застроенной Москве есть место для новых дорог. Сегодня мы строим по сто километров дорог, эстакад и тоннелей ежегодно. Каждая третья эстакада в городе – новая", – сказал Собянин.

Фото: stroi.mos.ru

Руководитель города упомянул и о масштабном развитии метро. "Большая кольцевая линия позволит радикально увеличить скорость и комфорт поездок на метро. Это самый крупный проект в истории метростроения в России и мире", – указал мэр.

Он рассказал и о крупнейшем мегапроекте столицы – Московских центральных диаметрах, которые преобразят всю транспортную систему города. "Сквозные пригородные электрички будут работать в режиме Московского центрального кольца. Весь город можно будет проехать всего за 45 минут, а время в пути из ближайших пригородов до центра столицы сократится в полтора, а то и в два раза", – добавил Собянин.

По его словам, ключевыми транспортными проектами остаются и автомобильные хорды. "Масштабный дорожный проект, по важности сопоставимый только с появлением кольцевых магистралей, – это строительство трех хорд. Северо-Восточная и Северо-Западная хорды, Южная рокада образуют новое транспортное полукольцо столицы, которое существенно разгрузит центр и значительно облегчит жизнь многим автомобилистам, проживающим в районах между Третьим транспортным кольцом и МКАД", – заключил мэр.

Фото: stroi.mos.ru

Московские власти взялись за решение глобальной проблемы, которая затронула десятки тысяч людей по всей стране – столица поможет своим обманутым дольщикам. На заседании коллегии Стройкомплекса Сергей Собянин пообещал, что власти возьмутся за достройку объектов долевого строительства.

"Чтобы помочь обманутым дольщикам ЖК "Царицыно", "Академ-Палас" и "Терлецкий парк" мы приняли решение воспользоваться недавними поправками в законодательство о долевом строительстве и банкротстве", –  рассказал Собянин. По достигнутому с Минстроем соглашению, эти комплексы будут переданы городской организации, которая станет новым застройщиком. В итоге все пострадавшие граждане получат долгожданные квартиры.

Главный рекорд наступившего года ожидается под землей – в 2018 году в Москве планируется построить более 20 станций метро, сообщил  глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин. "Мы взяли хороший темп по строительству метро, этот год должен стать годом ввода объектов метрополитена. По нашим оценкам, планируется сдать 21 станцию метро", – сказал Хуснуллин.

Фото: stroi.mos.ru

А вот Кожуховская линия московского метро будет полностью запущена в 2019 году.  По его словам, она очень сложная, станции расположены на глубине 35-40 метров. Новая ветка соединит центр города с районами в Восточном и Юго-Восточном округах столицы. На линии протяженностью почти в 19 километров строится девять станций.

Мешающий нормальному движению торговый центр "Горбушкин двор" московские власти снесут. Сделать это планируется не ранее  2019 года, об этом тоже сообщил журналистам Марат Хуснуллин. "Мы ведем переговоры с инвестором. Считаем, что в таком виде, в котором сегодня "Горбушкин двор", он создает большой трафик и неудобства для жителей", – сказал он.

Марат Хуснуллин. Фото: stroi.mos.ru

В последние годы Москва показывает рекордные темпы строительства жилья, дорог и станций метро. Город развивается и хорошеет: появляются новые парки, пешеходные маршруты и радующие глаз новостройки. Серая и обыденная Москва ушла в прошлое, превратившись в красивейший город  с удобными коммуникациями и инфраструктурой.

Автор: Александр Комаров8 февраля 2018, 09:45

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