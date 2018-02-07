Как Москва справляется с уборкой снега

В прошедшие выходные на Москву обрушилась настоящая "буря столетия" – сильнейший снегопад за всю историю метеонаблюдений в столице. Только в субботу, 3 февраля, на город выпало 64% месячной нормы осадков. Стихия осложнила дорожную ситуацию и затруднила работу общественного транспорта. Несмотря на это, столица успешно справляется с последствиями снегопада, ситуация находится на личном контроле у мэра Москвы Сергея Собянина. Градоначальник дал распоряжение вывести на улицы дополнительную технику и силы. Как Москва борется со стихией – в материале Dni.Ru.



Буря столетия

Сильнейший ранее снегопад начался в Москве в субботу, 3 февраля. В тот же день в столице выпало 14,5 миллиметра осадков, что составляет 40% месячной нормы. Прежний рекорд, когда на Москву высыпалось 11,2 миллиметра осадков, наблюдался 61 год назад – в 1957 году.



Всего к началу недели в городе выпало 47 миллиметров осадков – это на 10 сантиметров больше февральской нормы. Такой снежной бури столица еще не знала. Вышедшие из домов утром в понедельник москвичи обнаружили на улице 55-сантиметровые сугробы.





Уборка под контролем

Перед коммунальщиками стояла нелегкая задача: вывезти 80 миллионов кубометров снега с территории 170 миллионов квадратных метров. Ликвидацию последствий снежной стихии взял под личный контроль мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник дал распоряжение вывести на улицы города дополнительную снегоуборочную технику. Вечером в понедельник к уже имеющимся 15 тысячам единицам спецтранспорта добавились еще 600.

Таким образом, количество снегоуборочной техники на улицах города ко вторнику, 6 февраля, составило около 16 тысяч, а всего на ликвидации последствий мощнейшего снегопада было задействовали более 70 тысяч человек. Еще несколько сотен человек и 80 единиц спецтехники были направлена на обеспечение работы общественного транспорта.





Московские коммунальщики уже давно выработали четкую и отлаженную схему уборки дорог. Для начала очистительные машины убирают снег на обочину проезжей части, затем лаповые снегопогрузчики сгребают его в самосвалы. Далее снег везут к стационарным снегоплавильным пунктам или специальным свалкам.





В день московские коммунальщики собирают и вывозят колоссальное количество снега. Его уничтожают на 56 снегоплавильных пунктах, каждый из которых может принять до 400 самосвалов в день. Для ускорения работ также могут использоваться мобильные снегоплавильные пункты – их в столице 145. Общая производительность снегоплавильных пунктов – 550 тысяч кубометров в сутки.

Не менее важна и уборка крыш зданий – их в столице более 17 тысяч. Скапливающиеся наверху наледь и снежные массы являются источником опасности для прохожих. Особенно это актуально для центра Москвы с его оживленным пешеходным трафиком. На очистку крыш зданий мэрия города направила около 12 тысяч человек. Это позволило оперативно убрать снежный покров со зданий, устранив опасность его схода.

С улиц оперативно убрали и распилили поваленные деревья. В целом москвичи довольны работой коммунальных служб: у 80% горожан ликвидация последствий снегопада не вызвала никаких нареканий.

В мэрии пообещали наказывать нерадивых уборщиков снега. "Очевидно, что не все одинаково справляются со стихией. Есть неумехи, есть лентяи, есть и те, кто пытается на этом нажиться.

С ними разговор один: наказываем и прощаемся", – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Контроль качества

За качеством работ по уборке снега в столичном Центре автоматической фиксации административных правонарушений следят в онлайн-режиме с помощью 100 тысяч видеокамер. Они позволяют контролировать процесс уборки территории у подъездов жилых домов, на внутридомовых проездах, детских спортивных площадках.





Специалисты контролируют, собран ли снег в кучи, вывезен ли он на снегоплавильные пункты вовремя. Операторы могут мониторить в онлайн-режиме и перемещения снегоуборочных машин. Весь коммунальный спецтранспорт Москвы оснащен системой ГЛОНАСС, поэтому сотрудники Центра видят, дошли ли машины до нужного места или нет. Без внимания операторов не останется ни один спецтранспорт.

Врачебная помощь

Сильный снегопад и морозы несут серьезные риски для жизни, особенно это касается маломобильных граждан. Для обеспечения безопасности горожан в усиленном режиме работают 1020 бригад скорой помощи, из них 150 – неотложной.

"В связи с плохими погодными условиями в столичном регионе все медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения Москвы, работают в усиленном режиме и готовы к оказанию медицинской помощи горожанам в полном объеме", – заявил глава ведомства Алексей Хрипун. По его словам, прием в травматологических пунктах и приемных отделениях больниц ведется круглосуточно.





Куда жаловаться

В случае неудовлетворительной работы коммунальщиков москвичи могут подать жалобу по телефону или через интернет.

По телефону:

– в управляющую компанию или ТСЖ.

– на горячую линию управы своего района или префектуры округа. Номера телефонов размещены на сайтах управ и префектур.

– на горячую линию Объединения административно-технических инспекций: 8 (499) 264-96-81. С понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, а по пятницам с 8:00 до 15:45.

– на горячую линию Департамента природопользования и охраны окружающей среды при скоплении снега на газонах или применении соли в качестве реагента по номеру: 8 (495) 644-20-77.

– в контакт-центр "Московский транспорт" в случае задержки транспорта из-за сложных погодных условий: 8 (495) 539-54-54, 3210 (Билайн, МТС, Мегафон, Tele2).

Через интернет:

– на портал "Наш город".



– в электронную приемную Правительства Москвы. Перед отправкой сообщения необходимо выбрать нужную тему.

