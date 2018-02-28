184-килограммовый манекенщик покорил мир моды
В своем Instagram Аркадио поделился с подписчиками снимками, где он игриво позирует в обтягивающих гипюровых футболках, купальном костюме, а порой и вовсе неглиже. Такая откровенность не осталась незамеченной – у модели уже более восьми тысяч фолловеров, и эта цифра неуклонно растет. Недавно американец заключил контракт с брендом уличной одежды VOLARE и поучаствовал в нескольких показах.
"Когда шел по подиуму, все казалось сюрреалистичным. Сердце колотилось так сильно, что чуть не выпрыгнуло из груди. За всю свою жизнь я никогда не испытывал ничего подобного. Сестра сидела в первом ряду и подбадривала меня. Я был горд", – цитирует Аркадио издание The Sun.
Он уверен: общество должно научиться принимать людей с лишним весом. Мужчина против навязанных стандартов красоты.
"Вы взрослеете в мире, где СМИ призывают выглядеть определенным образом, иметь определенный вес и жить по шаблону. Это отпечатывается в голове. Я не любил себя в детстве и даже в возрасте 20 лет, но, увидев моделей plus size, перестал стесняться", – отметил манекенщик.
Аркадио живет в Бостоне (штат Массачусетс) и работает помощником по кадровым вопросам. Однако американец надеется, что когда-нибудь сможет полностью посвятить себя модельному бизнесу.
Напомним, что категорию plus size представляют модели ростом 170-180 сантиметров и с размером одежды 48 и больше. На сегодняшний день самой известной из них является Эшли Грехам.
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