На Москву обрушился снежный Армагеддон

Жителей столицы ждет сильнейший снегопад. Первые вестники надвигающейся бури уже становятся заметны.

За субботу и воскресенье в Москве появятся сугробы высотой 30 сантиметров – это почти месячная норма осадков. По информации главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Поздняковой, это будет самый сильный снегопад с начала XXI века. "В субботу мокрый, тяжелый снег будет налипать на провода. Днем выпадет от четырех до десяти сантиметров, местами возможно и 15 сантиметров. В воскресенье подойдет холодный фронт, снег будет легким и пушистым, днем прирост снега от пяти до десяти сантиметров", – прогнозирует Позднякова.

Уже сейчас заметно усиление ветра, скорость которого, по данным подмосковного МЧС, будет достигать 17 метров в секунду. Представители служб спасения ожидают значительное увеличение числа ДТП и многокилометровых пробок на дорогах столицы. МЧС разослало водителям Москвы и Подмосковья предупреждения, попросило проявлять особую внимательность на дорогах и снизить скорость движения.

Напомним, это будет уже второй крупный снегопад в городе за последние десять дней. В последний раз избыток атмосферных осадков привел к печальным последствиям: 30 января у станции метро "Улица 1905 года" под тяжестью снега обрушились строительные леса. Первоначальная информация о количестве пострадавших разнилась от одного до семи человек. Сообщалось, что по меньшей мере у четырех из них тяжелые травмы. Позже стало известно о десяти пострадавших. Площадь обрушения составила около 50 квадратных метров. Кроме того, на следующий день в столице обрушилась крыша стоянки. В результате инцидента никто не пострадал.