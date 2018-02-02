Плюнувшие на Киев украинцы рванули в Россию

За прошедший год российско-украинскую границу пересекли четыре миллиона граждан Незалежной. Соответствующие данные приводит помощник руководителя Государственной погранслужбы Украины (ГПСУ) Олег Слободян.



"Мы можем говорить о количестве пересечений границы украинцами, в данном случае в Россию. В прошлом году мы зафиксировали более четырех миллионов таких пересечений границы с Россией украинцами", – заявил чиновник в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, многие граждане Незалежной ездят в Россию по несколько раз. Говоря о россиянах, украинские пограничники зафиксировали полтора миллиона пересечений границы с их стороны. "Это примерно на уровне позапрошлого года", – заявил чиновник.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили о необходимости введения визового режима с Россией. По словам главы ведомства Павла Климкина, на первом этапе у граждан России будут требовать биометрические данные. Киев намерен контролировать их передвижение по территории Незалежной.





Москва такие действия без внимания не оставит, уверены эксперты. Для Украины ответный шаг станет убийственным, ведь на российской территории находятся около двух миллионов украинских мигрантов. Они работают в России, обеспечивая не только свои семьи, но и экономику Незалежной.

Действительно, последнее время отмечается необычная тенденция: несмотря на антироссийскую пропаганду официального Киева, украинцы стали гораздо чаще ездить в соседнюю страну.

Только в первом полугодии 2017-го границу пересекли на 50% больше граждан Незалежной, чем годом ранее.

Это ненамного меньше, чем в 2013 году, когда в нашу страну въехали 6,2 миллиона граждан Украины.

Прямое доказательство возросшего интереса украинцев к России – заполняемость поездов из Киева в Москву. Раскупают их мгновенно, свободных мест практически не бывает.

Активно приобретают украинцы и билеты на самолет белорусской "Белавиа". После запрета воздушного сообщения между Россией и Незалежной это единственная возможность для них добраться в соседнюю страну самолетом.

Граждан Незалежной можно понять, ведь уровень жизни в России гораздо выше, чем у них на родине. Зарплата в нашей стране в 2,5 раза больше, чем на Украине, поэтому работать здесь выгодно.

