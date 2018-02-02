Известный украинский политик накинулся на журналиста с кулаками
Руслан Коцаба оскорбил члена националистической партии "Свобода" высказыванием касательно карательной операции Киева в Донбассе. "Бог все рассудит, и война заберет наиболее агрессивных", – приводит слова журналиста телеканал "360". Это высказывание вывело из себя Леонова, и он вскочил с места.
Он подошел к Коцабе, приглашая того выйти на кулачный бой. Увещевания ведущего не помогли, и от драки телеканал спасло только то, что на журналисте был петличный микрофон. Леонов решил не ломать дорогостоящее оборудование. Позднее Коцаба опубликовал в своем Facebook пост, посвященный этому конфликту. Журналист рассказал, что после эфира он спокойно поговорил с Леоновым и никакой драки не было.
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