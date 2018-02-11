Первый канал отменил показ "Что? Где? Когда?"

Российские телеканалы изменили сетку вещания из-за крушения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области, передает "Интерфакс". В частности, Первый канал снял с эфира передачу "Что? Где? Когда?", которая должна была выйти 11 февраля в 22:30. Что будет показано вместо нее пока неизвестно.

НТВ также решили отказаться от показа развлекательных программ. Зрители не увидят программы "Ты не поверишь!" и "Звезды сошлись", рассказали в пресс-службе телеканала.

Напомним, 11 февраля в Раменском районе Московской области потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. В авиакатастрофе никто не выжил.