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Общество

Самолет с 68 пассажирами разбился в Подмосковье

Фото: Дни.ру
Советская гражданская авиация была одной из самых надежных и безопасных в мире. Но и в ней не обходилось без трагедий. Одна из них произошла 45 лет назад, 7 декабря 1973 года. В московском аэропорту Домодедово потерпел крушение пассажирский лайнер Ту-104Б, выполнявший рейс в столицу СССР из Кутаиси (Грузия). Жертвами трагедии стали 16 человек.  
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Лайнер вылетел из Кутаиси в 15:41. Спустя полчаса с экипажем связался диспетчер из Воронежа и сообщил о плохих погодных условиях в Московской воздушной зоне. Экипажу самолета было предложено выбрать запасной аэродром.  

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 Катастрофы СССР

Сюжеты Катастрофы СССР

Пилоты выбрали Минеральные воды, где осуществили посадку в 18:37. Там они приняли на борт еще нескольких пассажиров до столицы.

После улучшения погоды в Московской воздушной зоне экипаж получил разрешение на взлет, что и было выполнено в 20:43. На борту находилось 68 пассажиров, в том числе один ребенок.  

В Домодедово небо было затянуто облаками, стояла дымка, а видимость не превышала трех километров. В 22:02 Ту-104Б вошел в Московскую зону и начал медленно снижаться. Через 21 минуту лайнер достиг высоты 400 метров и начал выполнять третий разворот.  

В 22:26 от диспетчера было получено указание сделать четвертый разворот. В результате маневров лайнер отклонился вправо на 10-15 градусов.

При последнем развороте отклонение составило 30-45 градусов. В итоге крыло самолета зацепило землю в 135 метрах от торца взлетно-посадочной полосы.  

Ту-104Б продолжил снижаться и столкнулся с землей передней стойкой шасси. После этого лайнер достиг взлетно-посадочной полосы, ударился передней стойкой шасси, носовой частью фюзеляжа и начал разрушаться. Основная часть корпуса загорелась.  

Непосредственно в момент катастрофы погибли 5 членов экипажа и 7 пассажиров. Позже в больнице скончались еще четыре человека. Общее количество жертв составило 16 человек, ранения различной степени тяжести получил 41 пассажир. 

Фото: commons.wikimedia.org/Ken Fielding (CC BY-SA 3.0)

Напомним, ранее Дни.ру писали о других катастрофах самолета Ту-104. Так, в сентябре 1962 года под Хабаровском разбился лайнер, совершавший рейс по маршруту Москва - Петропавловск-Камчатский. Погибли все находившиеся на борту – 86 человек, из них 12 детей.

Из-за того, что материалы расследования были засекречены, точная причина трагедии неизвестны до сих пор. Одна из основных версий гласит, что лайнер был сбит зенитной ракетой "земля-воздух".

Самой известной катастрофой этого типа лайнеров стало падение Ту-104 в Ленинградской области в феврале 1981 года. На борту находилось командование Тихоокеанского флота СССР -  16 адмиралов и генералов, капитаны первого, второго и третьего рангов. Почти все они погибли. По одной из версий, трагедия произошла из-за перегруза лайнера.

Автор: Иван Поляков2 декабря 2018, 10:02

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