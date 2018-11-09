Вторая древнейшая: как подкупает "Новая газета"
Журналист почти сразу выдал на-гора "расследование" в отношении петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Материал собрал просмотры, хотя сделан был буквально "на коленке".
Чего стоит один только факт, что в качестве основного информатора Денис Коротков нанял некого Валерия Амельченко, который поделился с журналистом своими "откровениями", а затем просто "исчез". Чтобы подогреть интерес к публикации, Коротков даже написал заявление в полицию.
Одна беда – через несколько дней пропажа нашлась сама. Амельченко публично "воскрес" и рассказал, как Коротков посулил ему значительную сумму за начитку заранее составленного текста.
Казалось бы, вопиющая растрата редакционных финансов должна была возмутить руководителей "Новой газеты". Однако они не только не уволили Короткова, но и дали ему карт-бланш на подготовку еще одного сомнительного расследования.
На сей раз в роли информатора выступил Андрей Михайлов. В Петербурге он известен как мастер черного пиара. Вполне возможно, что его откровения обошлись "Новой" значительно дороже, чем "эксклюзив" от Амельченко. Напомним, за "разоблачения" Коротков обещал ему 20 тысяч евро, но заплатил, со слов самого Амельченко, лишь 200 тысяч рублей.
Парадоксально, что при всей своей щедрости "Новая газета", кажется, до сих пор так и не разжилась надежными информатором. Пока что ей подворачиваются личности с неоднозначным прошлым. А оплачивают их услуги наивные подписчики издания, которых привлекают в качестве "сообщников", присылающих donation на очередное "расследование" Короткова.
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