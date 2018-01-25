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Общество

Россиян проверят на совместимость перед свадьбой

Фото: GLOBAL LOOK press/Georgiy Rozov
Россиян перед свадьбой предлагают проверять на совместимость. Обращение законодателей Ленинградской области рассматривают в Минздраве.
прочитано 571 раз

Конфликтные ситуации, возникающие в семье, можно предупредить, если перед браком проверить будущих супругов на психологическую совместимость. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров убежден, что такая мера поможет снизить число разводов.

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Главные опасности брака с иностранцем

В представленном в Министерство здравоохранения документе указано, что около 80% супружеских пар в России расстаются, не прожив вместе и трех лет. Автор инициативы подчеркивает: такая тенденция "противоречит курсу нашей страны на укрепление брака".

По данным Росстата, больше половины супружеских пар в России доводят дело до развода. В прошлом году распались 829 из одной тысячи браков. Чаще всего разводятся те, кто прожил вместе от пяти до девяти лет.

"Бракоразводный процесс во многом отталкивает молодых людей от повторного шага в сторону заключения крепкого семейного союза. Многие предпочитают сожительство и не торопятся заводить детей", – цитирует подготовленный Петровым документ RT.

Если предложение будет принято, по результатам тестов специалисты разработают рекомендации, как будущим супругам сгладить конфликтные ситуации в совместной жизни. В сложных случаях могут быть назначены длительные консультации с экспертами-психологами. Что касается пар, подающих на развод, им также предложат пройти курс у психолога.

Автор: Андрей Евлампиев25 января 2018, 11:29

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