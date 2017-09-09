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Путин привез Собянина в "Зарядье" на электрокаре

Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Владимир Путин сел за руль электрокара, пассажирское кресло занял Сергей Собянин. Президент России подвез мэра Москвы на церемонию открытия парка "Зарядье".
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Парк "Зарядье" открылся в Москве в День города, 9 сентября. В церемонии открытия участвовали президент России Владимир Путин и столичный градоначальник Сергей Собянин.

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В Москве открылся парк "Зарядье"

Как сообщает телеканал "Звезда", российский лидер принял деятельное участие в организации мероприятия. Путин лично сел за руль электрокара, на котором и прибыл на церемонию вместе с Собяниным.

Как писали Dni.Ru, "Зарядье" стал крупнейшим парком Москвы, построенным в историческом центре столицы за последние 70 лет. Его общая площадь – 10,2 гектаров, а площадь всех объектов – почти 84 тысячи квадратных метров. На этой территории расположены информационный павильон "Купол", павильоны "Медиацентр", "Заповедное посольство". Тут же тематический центр "Ледяная пещера", "Флорариум. Центральный объект парка – "Парящий мост", под которым расположена набережная Москвы-реки.

Парк расположился на месте снесенной в 2006 году гостиницы "Россия". Свободный вход в "Зарядье" откроется 11 сентября.

Автор: Андрей Евлампиев9 сентября 2017, 15:09

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