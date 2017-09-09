Кому выгодна смерть актера Пашинина

Актера Анатолия Пашинина в СМИ похоронили второй раз меньше, чем за месяц. Слухи о страшной гибели воюющего в Донбассе на стороне ВСУ артиста активно генерируют украинские журналисты.

"Мне представляется, что СМИ не тему его смерти лоббировали, а накручивали очередной негатив в адрес тех, кто якобы причастен в его смерти", – попытался объяснить доктор исторических наук, политолог Александр Кобринский почему же украинским изданиям так хочется побыстрее убить российского актера.

"По сути украинской стороне было бы выгодно сделать из молодого симпатичного парня мученика – в случае его смерти", – считает политолог.



При этом Кобринский убежден, что украинским изданиям не важно, жив артист или нет, пишет "МК". "Существует огромное количество людей, которые питаются разовой информацией. Сегодня человек увидел, что актера убили: "Вот подлецы!" А то, что актер жив, читатель уже не узнает. А если и узнает, то ему будет уже все равно, потому как психологически мнение сформировалось", – отметил доктор исторических наук.

Кроме того у политолога вызывают вопросы и моральные качества самого Пашинина. "Наши режиссеры, наши продюсеры сделали его известным. А что он делает в благодарность? Он едет убивать его родственников и родных. Зачем его вообще пиарить? Он ведь сам говорит, что он не идейный борец, он от войны кайфует. Это уже врачебная тема", – заявил Кобринский.

Напомним, 8 сентября появилась информация о гибели российского актера Анатолия Пашинина в Донбассе. Об этом сообщил писатель, боец ополчения Донецкой республики Захар Прилепин. Вскоре слухи о смерти актера опровергла мать Анатолия, а пустя несколько часов на связь вышел и сам актер. До этого о смерти артиста на Украине писали 26 августа.