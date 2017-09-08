МЦК установило рекорд по числу пассажиров

Московское центральное кольцо обновило рекорд по пассажироперевозкам. За 7 сентября поезда "Ласточка", ходящие по МЦК, перевезли 385 тысяч человек.

Как сообщили в Российских железных дорогах, новое достижение было зафиксировано за три дня до первой годовщины запуска движения по кольцу. "За сутки кольцо перевезло 385 257 человек", – сообщается в официальном канале пресс-службы РЖД в Telegram.



Напомним, МЦК приняло первых пассажиров 10 сентября прошлого года. По словам главы строительного комплекса столицы Марата Хуснуллина, запуск Московского центрального кольца облегчил нагрузку на основные ветки городской подземки более чем на 15%, а центральные вокзалы разгрузились на 20%.

Как отметил столичный чиновник, начало пассажирских перевозок по бывшему кольцу московской кольцевой железной дороге дало импульс развитию железнодорожного сообщения в городской черте и его интеграции с метрополитеном. Помимо 17 пересечений с 11 линиями метро, МЦК имеет 10 пересадочных станций на 9 направлений железных дорог. "Пассажирам из любого района города удобно добраться до пригорода – как ближнего, так и дальнего", – подчеркнул Хуснуллин.