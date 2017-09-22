Парк "Зарядье" обошелся Москве в 14 миллиардов рублей

На строительство уникального ландшафтного парка "Зарядье" в центре Москвы из городского бюджета было выделено 14 миллиардов рублей. Как рассказали в пресс-службе столичного Стройкомплекса, в указанную сумму входит возведение всех наземных объектов и подземного паркинга (общая сумма 9,5 миллиарда), мероприятия по благоустройство (3,69 миллиарда рублей).

Парк "Зарядье" открылся в День города, 9 сентября. Он стал первым парком в границах Бульварного кольца за последние два столетия. "Зарядье" является уникальным парковым комплексом, который был построен в рекордно сжатые сроки.



На территории парка расположены медиа-центр, оснащенный инновационным оборудованием, научно-познавательный центр "Заповедное посольство", оборудованный детскими классами, флорариумом и ледяной пещерой, где все время поддерживается низкая температура, а также сложнейшее инженерное сооружение – "парящий мост" и подземный паркинг, рассчитанный на 430 автомобилей. Общая площадь капитальных строений парка составляет более 83,5 тысячи квадратных метров.

Площадь озеленения "Зарядья" – 62 тысячи "квадратов". В парке воссозданы ландшафты четырех природных зон нашей страны с характерными для каждой из них почвами и растениями. В "Зарядье" высажены 760 деревьев, семь тысяч кустарников, Свыше миллиона растений, из которых 860 тысяч – многолетние.

По территории парка проложены 8 километров дорожек, в том числе с подогревом. Для удобства посетителей установлены 256 скамеек и 460 светильников. Отметим, что только за первую неделю парк "Зарядье" посетили более 250 тысяч человек.