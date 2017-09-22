Парк "Зарядье" обошелся Москве в 14 миллиардов рублей
Парк "Зарядье" открылся в День города, 9 сентября. Он
стал первым парком в границах Бульварного кольца за последние два столетия.
"Зарядье" является уникальным парковым комплексом, который был построен в рекордно сжатые
сроки.
На территории парка расположены медиа-центр, оснащенный инновационным оборудованием, научно-познавательный центр "Заповедное посольство", оборудованный детскими классами, флорариумом и ледяной пещерой, где все время поддерживается низкая температура, а также сложнейшее инженерное сооружение – "парящий мост" и подземный паркинг, рассчитанный на 430 автомобилей. Общая площадь капитальных строений парка составляет более 83,5 тысячи квадратных метров.
Площадь озеленения "Зарядья" – 62 тысячи "квадратов". В парке воссозданы ландшафты четырех природных зон нашей страны с характерными для каждой из них почвами и растениями. В "Зарядье" высажены 760 деревьев, семь тысяч кустарников, Свыше миллиона растений, из которых 860 тысяч – многолетние.
По территории парка проложены 8 километров дорожек, в том числе с подогревом. Для удобства посетителей установлены 256 скамеек и 460 светильников. Отметим, что только за первую неделю парк "Зарядье" посетили более 250 тысяч человек.
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