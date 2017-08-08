Смерть Ирины Бережной могла быть подстроена
"У Елены Бережной действительно есть основания считать, что на самом деле это была инсценировка ДТП, преднамеренное убийство и политическая расправа. Что, кстати, очень в традиции украинской политики, когда с неугодными государству и власти лицами случались весьма странные ДТП как раз тогда, когда происходили события, в которых они были замешаны", – считает собственный корреспондент на Украине радиостанции "Вести ФМ" Владимир Синельников.
Буквально накануне своей гибели Ирина Бережная обратилась в правоохранительные органы с заявлением по поводу незаконной деятельности скандального сайта "Миротворец", где украинские радикалы публикуют личные данные неугодных украинскому режиму. Если сопоставить этот факт с постоянными угрозами в сторону Ирины Бережной от украинских националистов, версия об инсценировке ДТП перестает казаться абсурдной.
"Этот одиозный сайт известен, фактически он сливает информацию, полученную от украинских спецслужб, а также собирает и распространяет конфиденциальную информацию о гражданах Украины, что напрямую запрещается Конституцией Украины. То есть действия этого сайта незаконны", – подчеркнул Синельников.
Один из активистов "Миротворца", некий Мирослав Олешко в своем Facebook предложил единомышленникам выбрать вариант "конечной остановки" для матери Ирины, Елены Бережной. Среди предложенных вариантов – "как Бузину", "как Калашникова", "как Чечетова", "как Моторолу и Гиви" или "как Жилина". Напомним, все перечисленные противники нынешнего украинского режима в разное время были убиты украинскими радикалами.
"Передали, что Елена Бережная следующая по ее приезду в Киев", – ранее писал на своей странице Facebook Мирослав Олешко. Пользователи сети из числа его единомышленников ринулись оставлять циничные комментарии, в которых угрожают Елене Бережной и радуются смерти ее дочери. Кроме того, симпатизирующие "Миротворцу" украинцы открыто поддерживают версию о том, что ДТП, в котором погибла Ирина, якобы было подстроено некими "проукраинскими" силами.
Напомним, 5 августа на побережье Адриатического моря в смертельную аварию попала экс-депутат Верховной рады Ирина Бережная. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и машина вылетела с серпантина. В результате Бережная погибла. В салоне автомобиля во время аварии находилась ее дочь, она получила незначительные травмы.
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