Смерть Ирины Бережной могла быть подстроена

Смертельное ДТП, в котором погибла бывший депутат Верховной рады Ирина Бережная, могло быть подстроено. Теперь расправой угрожают матери Ирины, Елене Бережной.

"У Елены Бережной действительно есть основания считать, что на самом деле это была инсценировка ДТП, преднамеренное убийство и политическая расправа. Что, кстати, очень в традиции украинской политики, когда с неугодными государству и власти лицами случались весьма странные ДТП как раз тогда, когда происходили события, в которых они были замешаны", – считает собственный корреспондент на Украине радиостанции "Вести ФМ" Владимир Синельников.

Буквально накануне своей гибели Ирина Бережная обратилась в правоохранительные органы с заявлением по поводу незаконной деятельности скандального сайта "Миротворец", где украинские радикалы публикуют личные данные неугодных украинскому режиму. Если сопоставить этот факт с постоянными угрозами в сторону Ирины Бережной от украинских националистов, версия об инсценировке ДТП перестает казаться абсурдной.

"Этот одиозный сайт известен, фактически он сливает информацию, полученную от украинских спецслужб, а также собирает и распространяет конфиденциальную информацию о гражданах Украины, что напрямую запрещается Конституцией Украины. То есть действия этого сайта незаконны", – подчеркнул Синельников.

Один из активистов "Миротворца", некий Мирослав Олешко в своем Facebook предложил единомышленникам выбрать вариант "конечной остановки" для матери Ирины, Елены Бережной. Среди предложенных вариантов – "как Бузину", "как Калашникова", "как Чечетова", "как Моторолу и Гиви" или "как Жилина". Напомним, все перечисленные противники нынешнего украинского режима в разное время были убиты украинскими радикалами.

"Передали, что Елена Бережная следующая по ее приезду в Киев", – ранее писал на своей странице Facebook Мирослав Олешко. Пользователи сети из числа его единомышленников ринулись оставлять циничные комментарии, в которых угрожают Елене Бережной и радуются смерти ее дочери. Кроме того, симпатизирующие "Миротворцу" украинцы открыто поддерживают версию о том, что ДТП, в котором погибла Ирина, якобы было подстроено некими "проукраинскими" силами.

Напомним, 5 августа на побережье Адриатического моря в смертельную аварию попала экс-депутат Верховной рады Ирина Бережная. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и машина вылетела с серпантина. В результате Бережная погибла. В салоне автомобиля во время аварии находилась ее дочь, она получила незначительные травмы.