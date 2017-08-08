Звезда "Реальных пацанов" терпит бедствие

Суд постановил описать мастерскую и трактор актера из сериала "Реальные пацаны" Армена Бежаняна. Поводом для тяжбы стали долги артиста, которому не везет в делах ни в кино, ни в реальной жизни.

Актер сериала "Реальные пацаны" не смог оспорить повторную оценку стоимости здания, арестованного за долги. Мастерская находится в поселке Светлый Осинского района Прикамья, сообщает "Пермь Открытая". О своем проигрыше Армен узнал от юриста, представлявшего интересы актера в суде.

Дела Армена Бежаняна, в реальной жизни как и в сериале владеющего собственным делом, уже который год оставляют желать лучшего. Долги предпринимателя перед различными инстанциями составляют более шести миллионов рублей. Актер должен налоговой, ГИБДД, МЧС. Теперь у него до окончательного решения суда арестовали офис, мастерскую и технику для работы в лесном хозяйстве, сообщает НТВ.

"Стоит техника. Она могла бы находиться в лесу, делать дороги, вести подготовку к будущим посадкам, но она стоит без движения, потому что судебные приставы наложили арест. То есть машинист сидит дома, мы вынуждены оплачивать ему вынужденный простой", – рассказал актер. По его словам, сложилась патовая ситуация. Арестованный трактор не может покинуть пределы предприятия, а как-то иначе кроме как с помощью техники заработать не представляется возможным: бизнес Армена заключается в выращивании лиственниц в лесном хозяйстве.



По словам Армена Бежаняна, слава и народная любовь в работе ему не помогают. Возможно, из-за характера: в сериале он фактически играет сам себя, скромного предпринимателя. Пользоваться своей популярностью Армен не умеет.

"Никогда, ни при каких выступлениях, ни на каких встречах я не путал божий дар с яичницей. Актерская игра отдельно от жизни, я никого туда не пускаю. Нет у меня звездности, я понимаю, что к чему", – говорит артист.



Мастерскую и почти все находящееся в ней имущество Армена суд решил выставить на торги, которые запланированы на сентябрь. Армен Бежанян надеется это решение оспорить.

