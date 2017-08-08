Улюкаев шокировал худобой

Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев рассказал, что сбросил вес за время нахождения под домашним арестом. Обвиняемый в получении крупной взятки чиновник похудел на 14 килограммов.

Суд оставил Алексея Улюкаева под домашним арестом до 27 января 2018 года. Дело бывшего министра будет рассмотрено по существу в открытом режиме 16 августа.

"Я похудел на 14 килограммов, спасибо за это нашему правосудию", – цитирует Улюкаева РИА ФАН. Он сказал это, садясь в машину ФСИН, которая доставила его домой из Замоскворецкого суда столицы.

Напомним, экс-министра экономического развития России обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов долларов. Бывшему чиновнику грозит до 15 лет тюремного заключения.

Как писали Dni.Ru, Улюкаева задержали в ноябре 2016 года. Следователи предположили, что он вымогал деньги у представителя компании "Роснефть".

Позже его освободили от должности и отправили под домашний арест. Улюкаев пытался обжаловать это решение, но оно было оставлено в силе.

Ранее зампредседателя Следственного комитета России Игорь Краснов сообщил, что суд арестовал у экс-министра 15 объектов недвижимости, а также 564 миллиона рублей. Согласно данным ведомства, всего по громким уголовным делам в России арестовано имущество на сумму около 18 миллиардов рублей.