Помилованные Путиным жительницы Сочи вышли на свободу

Стены СИЗО "Лефортово" покинули жительницы Сочи Марина Джанджгава и Анник Кесян, осужденные по делу о госизмене. Их помиловал президент России Владимир Путин.

На свободе бывших арестанток встретили родственники и пресса, пишет "Газета.ru". Напомним, Джанджгава и Кесян были осуждены в 2008 году за отправку знакомым в Грузию сообщений о передвижении военной техники.