Жукова угодила в скандал после развода

Жена миллиардера Романа Абрамовича Дарья Жукова может быть одной из тех, кто организует контакты России и команды президента США Дональда Трампа. Она близка с семьей американского лидера.

Стало известно, что Жукова может организовать едва ли не любую встречу, и у нее "отличные связи в американском истеблишменте".

Например, несколько лет назад супруга миллиардера устраивала "высокопоставленным россиянам" встречу с экс-мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом.

Кроме того, Дарья Жукова близка с семьей Дональда Трампа, в частности, "давно дружит" с дочерью и советником президента США Иванкой, сообщает The Bell со ссылкой на высокопоставленного российского чиновника. А брат зятя Трампа Джареда Кушнера Джошуа – "ключевой бизнес-партнер" жены Абрамовича. Фонд Кушнера спонсирует проект Жуковой Artsy – онлайн-платформу для коллекционеров искусства.

Вместе с тем, по словам источника из окружения Дарьи Жуковой, она не организует встречи российских чиновников и людей из команды Трампа, передает "Интерфакс". Однако официальных комментариев никто пока не давал.

Публикация от @dasha_zhukova_fp Авг 2 2017 в 7:36 PDT

Дарья Жукова – дочь основателя группы "Интерфинанс" Александра Жукова. Она занимается несколькими проектами, среди них – основанный в 2008 году совместно с Абрамовичем центр современной культуры "Гараж" в столице.

Напомним, ранее сообщалось, что владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович и Дарья Жукова решили расстаться после десяти лет совместной жизни, но остаются бизнес партнерами.

Как писали Dni.Ru, Абрамович и Жукова встретились в 2005 году на футбольном матче в Барселоне. Девушка периодически ходила на стадион в компании своего отца, бизнесмена Александра Жукова, который и познакомил ее с миллиардером. У Дарьи и Романа есть двое детей, которые носят популярные еврейские имена – шестилетний Аарон и четырехлетняя Лея.