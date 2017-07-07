Алексей Навальный вышел на свободу, отбыв наказание в виде 25 суток ареста, передает "Газета.ру". "Сегодня (7 июля – прим.ред.) в 9.00 Алексея Навального вывезли из спецприемника в ОВД ЦАО и выпустили сейчас там", – сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Навальный был арестован на 30 суток за организацию несанкционированной акции. Его задержали днем 12 июня. Позднее суд сократил срок ареста до 25 суток.