Московский институт лишили лицензии

Рособрнадзор лишил образовательной лицензий два вуза – Липецкий институт управления и Московский банковский институт. Кроме того, решением ведомства еще в двух учебных заведениях запрещен прием студентов.
"За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзор запретил прием студентов в Набережночелнинский институт (филиал) Казанского (Приволжского) федерального университета и Воронежский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета", – говорится в сообщении Рособрнадзора.
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