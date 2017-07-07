Московский институт лишили лицензии

Рособрнадзор лишил образовательной лицензий два вуза – Липецкий институт управления и Московский банковский институт. Кроме того, решением ведомства еще в двух учебных заведениях запрещен прием студентов.

"За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзор запретил прием студентов в Набережночелнинский институт (филиал) Казанского (Приволжского) федерального университета и Воронежский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета", – говорится в сообщении Рособрнадзора.