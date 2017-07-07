Саммит G20 Погода в Москве Дело "пьяного" мальчика Эксклюзив Дом-2

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Общество

Россияне против понятия "глава семьи"

Фото: GLOBAL LOOK press\Michaela Begsteiger
Социологи провели исследование, согласно которому большинство россиян не придерживается такого понятия как "глава семьи". Супружеские пары предпочитают демократические отношения.
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Около двух третей россиян заявили, что в их семье царит равноправие и все важные вопросы решаются совместно. При этом еще в 2005 году 38% россиян видели главой семьи старшего по возрасту, независимо от пола, а 35% выступали за дискуссионное решение важных аспектов.

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Сейчас приверженцев второй позиции стало почти вдвое больше (62%), тогда как первых всего 20%, сообщается на сайте ВЦИОМ.

Однако мужские позиции все еще сильны: 29% женщин признают тот факт, что главный в их семье – муж, жену называют только 7% мужчин. Примечательно, что почти все семейные участники опроса (96%) довольны отношениями с супругом. Из них 80% отметили, что отношения устраивают их полностью.

Почти всех устраивает и процесс принятия решений в семье и распоряжения семейным бюджетом – 96% и 95% соответственно. На последнем месте оказалась материальная ситуация. Всего 54% респондентов оценили ее удовлетворительно.

Поддержку семьи в сложных ситуациях ощущают более трех четвертей (78%) опрошенных. При этом 12% из них желали бы получать большую поддержку со стороны близких. А вот по оценке 15% респондентов, в большей степени они сами служат опорой для родных, нежели получают поддержку.

Автор: Людмила Фоканова7 июля 2017, 13:44

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