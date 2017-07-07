Ведущий новостей устроил истерику в прямом эфире

В США телеведущий не выдержал хамского отношения коллег и устроил истерику в прямом эфире. Видео курьеза разместили в Сети.

Инцидент произошел во время эфира утренних новостей на канале KOAT Action News. Телеведущий Даг Фернандес представил свою коллегу, но из-за технического сбоя ее не соединили вовремя. Когда Фернандес решил продолжить читать новости, его резко оборвали на полуслове, выпустив в прямой эфир корреспондента. Даг не выдержал такого хамства и бросил листы со своим текстом в воздух.