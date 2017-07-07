Ассоциация юристов поможет работе омбудсмена
Как сообщает пресс-служба омбудсмена, в ходе мероприятия Татьяна Москалькова выразила уверенность в дальнейшем продуктивном взаимодействии. Особенно, подчеркнула она, это касается вопросов оказания адресной помощи людям.
"Мы считаем важным заключать договоры, которые способствуют распространению правового просвещения, – сказала она. – Уверена, что в сотрудничестве с Ассоциацией юристов России мы сможем помочь большему количеству попавших в беду граждан".
Владимир Груздев, в свою очередь, отметил важность взаимодействия юристов с институтом уполномоченного по правам человека. Он напомнил, что ассоциация юристов России насчитывает свыше 35 тысяч членов, его отделения расположены в 84 регионах. "Уверен, что такое сотрудничество позволит расширить наш потенциал", – цитирует его РАПСИ.
Подписанное соглашение является бессрочным. Оно предполагает совместные мероприятия и консультации граждан, обмен информацией и прочие способы взаимодействия. Главная задача – повышение эффективности защиты прав и обеспечения свобод человека.
Одним из важных пунктов соглашения является совместная работа по изучению правоприменительной практики. Предусматривается также участие в совершенствовании законодательства и работа по улучшению правового сознания и культуры жителей страны.
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