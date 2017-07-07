В США обули блоху и убили червяка из-за русских пословиц

Развлекательный американский портал решил по своему пониманию проиллюстрировать русские пословицы и поговорки. Россияне нашли в рисунках забавные ошибки.

"Русские не перекусывают. Они убивают червяка", – подписан один из рисунков. "Омары свистят на вершине горы!" – значится под другим. На третьем изображена обутая блоха, тоже рассмешившая русскоязычных подписчиков, пишет Lenta.ru.



Причем российские интернет-пользователи прокомментировали фактически каждую иллюстрацию. Так, в пух и прах была раскритикована идиома про убитого червяка. "Заморить червячка – это значит унять голод, который гложет человека изнутри. Червячок точит, понимаете? Под ложечкой сосет", – возмущается подписчик. Второй поддерживает: "Точнее это звучит примерно так: "Чтобы мучить маленького червя до смерти". Третий недоумевает: "Понимаете, это звучит для меня так, как будто это должен быть ДЛИИИИИННЫЙ червяк. Разве они говорили не о ленточном черве?"

Повеселило пользователей и выражение "делать из мухи слона". Оказывается, аналогичные идиомы есть и в других языках. "В Турции мы делаем верблюда из блохи", – пишет комментатор. "В Германии мы превращаем москитов в слонов", – добавляет другой. "В Швеции мы делаем курицу из перьев", – пишет третий.

"Мы показываем вам идиомы из России, в чем нам помог известный художник Натан Джеймс. К тому времени, когда вы познакомитесь с ними, мы надеемся, что вы не будете возбуждены... но вы выпрыгнете из штанов!" – предупредил своих подписчиков разместивший картинки портал Boredpanda.



Ранее издание BuzzFeed сделало попытку перевести отдельные непечатные русские выражения на английский. Читатели, понимающие язык первоисточника, раскритиковали журналистов: по их мнению, американцы поняли все совсем не так.