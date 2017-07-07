В США обули блоху и убили червяка из-за русских пословиц
"Русские не перекусывают. Они убивают червяка", – подписан один из рисунков. "Омары свистят на вершине горы!" – значится под другим. На третьем изображена обутая блоха, тоже рассмешившая русскоязычных подписчиков, пишет
Lenta.ru.
Причем российские интернет-пользователи прокомментировали фактически каждую иллюстрацию. Так, в пух и прах была раскритикована идиома про убитого червяка. "Заморить червячка – это значит унять голод, который гложет человека изнутри. Червячок точит, понимаете? Под ложечкой сосет", – возмущается подписчик. Второй поддерживает: "Точнее это звучит примерно так: "Чтобы мучить маленького червя до смерти". Третий недоумевает: "Понимаете, это звучит для меня так, как будто это должен быть ДЛИИИИИННЫЙ червяк. Разве они говорили не о ленточном черве?"
A Guide To Russian Idioms #renownedartist #NathanJames https://t.co/VwhCroeXn6 pic.twitter.com/O9cf3JpXP5— Trending Russia News (@Russializer) 7 июля 2017 г.
Повеселило пользователей и выражение "делать из мухи слона". Оказывается, аналогичные идиомы есть и в других языках. "В Турции мы делаем верблюда из блохи", – пишет комментатор. "В Германии мы превращаем москитов в слонов", – добавляет другой. "В Швеции мы делаем курицу из перьев", – пишет третий.
A Information To Russian Idioms https://t.co/fH0sBzlfwh pic.twitter.com/WHRXQabVAE— URoft.Com (@uroft) 5 июля 2017 г.
"Мы показываем вам идиомы из России, в чем нам помог известный художник Натан Джеймс. К тому времени, когда вы познакомитесь с ними, мы надеемся, что вы не будете возбуждены... но вы выпрыгнете из штанов!" – предупредил своих подписчиков разместивший картинки портал Boredpanda.
Ранее издание BuzzFeed сделало попытку перевести отдельные непечатные русские выражения на английский. Читатели, понимающие язык первоисточника, раскритиковали журналистов: по их мнению, американцы поняли все совсем не так.
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