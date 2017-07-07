Медведев с женой готовятся к грандиозному празднику

Светлана Медведева в канун Дня семьи, любви и верности высказалась резко против чествования в России Дня Святого Валентина. По мнению супруги премьер-министра Дмитрия Медведева, нам ближе праздник, имеющий православные корни.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев и его супруга Светлана готовятся к своей серебряной свадьбе. Светлана Медведева считает, что россиянам ближе основанный на православных традициях День семьи, любви и верности, чем пришедший из западного католицизма День святого Валентина, пишет "Комсомольская правда".

"Знаете, когда мы были совсем юные, при мыслях о серебряной свадьбе всегда представляли себе убеленных сединами пожилых людей. Вспоминалась такая замечательная старая песня "Серебряные свадьбы, негаснущий костер"… А вот уже и сами – в следующем году мы с Дмитрием Анатольевичем празднуем серебряную свадьбу", – поделилась супруга премьер-министра.



Светлана Медведева добавила, что День семьи, любви и верности россиянам ближе по духу Дня святого Валентина. "Просто потому, что сама история святых сложилась на русской земле и имеет православные истоки".

Кстати, перешедший из православной традиции и ставший светским в 2008 году праздник Петра и Февронии впервые был отмечен под патронатом Фонда социально-культурных инициатив, главой которого является Светлана Медведева – тогда, в 2008 году, супруга российского президента. Кроме того, Светлана Медведева с 2007 года бессменно возглавляет попечительский совет целевой программы "Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России".

Напомним, в 2006 году по инициативе городских властей в Муроме собрали подписи о признании дня чествования благоверных князей Петра и Февронии, покровителей православной семьи, общегосударственным светским праздником. Инициатива была поддержана правительством, и в 2008 году в России был впервые отпразднован День семьи, любви и верности. У общероссийского семейного праздника уже есть памятная медаль "За любовь и верность".