Названа причина резкого подорожания овощей

В России увеличились более чем в полтора раза цены на ряд сезонных овощей. Это произошло из-за летних холодов.

По данным Министерства сельского хозяйства, цена килограмма капусты в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилась на 73,8%, составив 46,9 рублей. Картофель подорожал на 56,6% – до 44,8 рублей.

Репчатый лук стал стоить не менее 40 рублей, его цена выросла на 28,3%. Морковь стала дороже на 8,6% – 45 рублей за килограмм. А вот томаты и огурцы подешевели – на 15,1% (119,6 рублей) и 4,4% (до 81,3 рублей) соответственно. Незначительно выросли в цене яблоки — на 0,6% (до 101 рубля).

Вместе с тем в ведомстве не теряют оптимизма. "После поступления отечественной продукции нового урожая прогнозируется снижение цен на овощи и картофель", — цитируют представителя пресс-службы Минсельхоза "Известия".

enter; width:100%;"> Публикация от гами (@g.a.m.j) Июл 6 2017 в 9:50 PDT

При этом рост цен на ряд овощей и фруктов, наблюдаемый в 2017 году, уже оказал влияние на уровень инфляции в апреле–июне. По данным Центробанка, в мае инфляция составила 4,1%. "Мы ожидаем постепенной нормализации ситуации с плодоовощной продукцией по мере увеличения объемов поставок на потребительский рынок, — сообщили в Минэкономразвития.

Публикация от Денис (@freshtomat.ru) Июл 6 2017 в 6:18 PDT

Отмечается, что для стабилизации стоимости овощной продукции Минсельхоз в ближайшие годы планирует создать сеть оптово-распределительных центров в 48 регионах страны. Их разместят вблизи городов-миллионников и крупных транспортно-логистических узлов.